Statiegeld splijt Vlaamse meerderheid: N-VA beschuldigt CD&V van 'demagogie'

Vlaams minister Joke Schauvliege legt vrijdag haar verpakkingsplan voor aan de Vlaamse regering. Dat plan moet onder meer zorgen voor minder overbodige verpakkingen en minder zwerfvuil. Ook de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen maakt deel uit van het plan.

Of de conceptnota vrijdag groen licht krijg, is nog maar de vraag. Coalitiepartners Open VLD en N-VA zien de invoering van statiegeld namelijk niet zitten. Dat werd woensdag duidelijk tijdens het actualiteitsdebat over de kwestie in het Vlaams Parlement. 'Statiegeld is geen totaaloplossing in de strijd tegen zwerfvuil', zei Open VLD-politica Gwenny De Vroe. Statiegeld is volgens haar ook 'onrechtvaardig'. 'Je bestraft de overgrote meerderheid van de Vlamingen, die vandaag al recyclekampioen zijn, terwijl je de kleine groep van zwerfvervuilers zou moeten aanpakken.' Open VLD gelooft veel meer in versterkte handhaving. 'Meer controles, meer beboeten, meer bestraffen', aldus De Vroe.

Ook N-VA gelooft niet in statiegeld als hefboom tegen de zwerfvuilproblematiek. Volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele wegen de baten niet op tegen de kosten. Zo zouden de kosten voor de gemeenten (geraamd op 155 miljoen euro) amper met 16 miljoen euro dalen terwijl het systeem zelf 77 miljoen zou kosten. Voor die kostprijs het 'goed werkende systeem van de pmd-zak op de helling zetten' ziet N-VA niet zitten.

CD&V staat dus geïsoleerd in de meerderheid. In het Vlaams Parlement liepen de spanningen tussen de meerderheidspartijen bij momenten hoog op. Toen CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel de voordelen van het statiegeld opsomde en pleitte voor de invoering van het systeem als 'sluitstuk in een totaalplan', bestempelde zijn N-VA-collega Diependaele dat als 'demagogie'. 'Ik heb ondertussen geleerd dat als een N-VA'er het woord 'demagogie' in de mond neemt, hij in problemen zit', antwoordde Van den Heuvel.

Het is dus afwachten of de regering-Bourgeois vrijdag tot een eensgezind standpunt kan komen over de kwestie.