Live Staking ACOD: 'Sterke hinder op openbaar vervoer in Brussel'

Hinder bij De Lijn grootst in steden en in provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen

De staking van ACOD om te protesteren tegen de pensioenhervormingsplannen van de federale regering zorgt dinsdagochtend bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn vooral voor hinder in de steden en in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit eerste informatie omstreeks 06.30 uur. Omdat de ochtendploeg nog aan het opstarten is, kan de situatie nog wijzigen in de loop van de ochtend, zo meldt De Lijn.

De hinder verschilt sterk van regio tot regio. In de provincies West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant genomen is ongeveer 85 procent van de chauffeurs dinsdagochtend aan de slag. De hinder is groter voor de kusttram, in de provincie Antwerpen, in de steden Leuven, Gent, Aalst, Sint-Niklaas en in de regio's van het Pajottenland, het Gentse en het Waasland. De Lijn raadt haar reizigers aan voor vertrek de website www.delijn.be te raadplegen.