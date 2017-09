Staken de christelijke en liberale vakbonden mee ten voordele van de socialistische oppositie en de PVDA?

Het politieke jaar moest nog op gang komen of de socialistische spoorbond kondigde al een 24-urenstaking aan voor 10 oktober. Ze is de 'afbraakpolitiek' van de regering beu, zo luidt het in een mededeling. Ook bij Bpost wil men dan staken. Daarmee sluiten beide overheidsbedrijven zich aan bij de actiedag die de socialistische centrale dan houdt uit protest tegen 'de aanslag die de regering pleegt op de publieke sector'. Of de christelijke vakbond ACV en de liberale VSOA volgen, vernemen we normaal gezien deze week.

...