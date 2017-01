Stad Leuven betaalt zelf 65.000 euro per jaar om busaanbod De Lijn te behouden

De Lijn wou de bussen richting Korbeek-lo niet meer de omweg naar de Spaanse Kroon laten maken en berekende dat dit tijdverlies haar jaarlijks 50.000 euro zou kosten. Een ander pijnpunt waren de plannen van de vervoersmaatschappij om de busbediening van de school Woudlucht aan de Boskant in Heverlee te schrappen. Om deze maatregelen te voorkomen, tast de stad Leuven diep in de buidel.

'Door onze financiële tussenkomst blijft de oude regeling in de Spaanse Kroon behouden en passeren er bussen tijdens de week om de 15 minuten en in het weekend om de 30 minuten', aldus schepen Carl Devlies (CD&V). 'Woudlucht blijft dagelijks bediend bij het begin en einde van de schooluren. Bovendien wordt de verminderde bediening van de Naamsesteenweg voor een groot deel opgevangen doordat De Lijn en TEC aan het onderhandelen zijn over afspraken zodat men voortaan met een Lijn-busticket ook een TEC-bus kan nemen en TEC-reizigers gratis zullen kunnen overstappen op een bus van De Lijn.'

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) noemde het 'principieel verwerpelijk' dat Leuven geld moet uittrekken om de dienstverlening door De Lijn op peil te houden. 'Het is Vlaanderen die zich de bevoegdheid heeft toegeëigend om dit openbaar vervoer te organiseren en wij betalen hiertoe belastingen. De Lijn wil om besparingsredenen echter hoe langer hoe meer buslijnen schrappen en zet gemeenten, die dit willen vermijden, onder druk om zelf financieel bij te passen. Dit een pure schande', aldus Tobback.

In een reactie wijst Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant, op het feit dat de voorgestelde nieuwe busregeling voor de Spaanse Kroon helemaal geen besparingsmaatregel was. 'De extra kost van 50.000 euro is slechts tijdelijk tot het stadsbestuur werk maakt van de 4 maatregelen die wij hebben voorgesteld om de doorstroming van bussen te verbeteren', aldus Nijs.