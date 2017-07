Stad Brussel schrapt 40 procent van mandaten en beperkt vergoedingen

Het gaat om 326 'overbodige' van de in totaal 800 vergoede en niet-vergoede bestuursmandaten die afgeschaft worden. Daarnaast moet ook een vijfde van de bestaande structuren, 13 van de 66, verdwijnen. Het schepencollege heeft de hervormingen vandaag goedgekeurd, zo kondigde de nieuwe burgemeester Philippe Close (PS) aan.

Samen moeten de opgeheven mandatenposten een besparing van 700.000 euro opleveren.

Een voorbeeld van afslanking is de nieuwe structuur van Brussels Expo, waar Close voorzitter is. Daar waren eerst drie structuren verantwoordelijk voor het beheer, maar dat is teruggebracht naar één structuur. Daardoor zakt het aantal mandaten binnen Brussels Expo van 54 naar 15 posten.

'We kijken nu naar de toekomst en willen een voorbeeld van hervorming zijn', benadrukt Close. 'En dat samen met het Gewest, want samen moeten we een nieuwe imago creëren.' Schepen Els Ampe (Open VLD) trad haar toekomstig burgemeester bij: 'De tradities en erfenissen uit het verleden zijn nu echt naar het verleden verwezen.'

Vergoedingen

Ook de vergoedingen voor de mandaten worden aangepakt. Voor bestuurders wordt 78 euro de standaardvergoeding. Een uitzondering is er wel voor de grotere structuren als Brussels Expo of het netwerk van ziekenhuizen, waar de bezoldiging van de voorzitters en ondervoorzitters wordt afgestemd op het model van de MIVB. Daar bedraagt de vergoeding 19.505 euro bruto per jaar. Daarmee wil Brussel al anticiperen op de hervormingen op gewestelijk niveau.

De uitbetaling zullen voortaan ook gebaseerd worden op de aanwezigheid. Wie minder dan 50 procent van de vergaderingen bijwoont, ontvangt voortaan geen vergoeding meer.

Ook de structuren zelf worden aangepakt, met een beperking van het aantal bestuurders tot maximaal 12. Daarvan moeten er bovendien 2 onafhankelijk zijn. Die posten kunnen vanaf heden ingevuld worden door mensen die zich formeel kandidaat stellen en de betrokken organisaties goed kennen. Indien een bestuurder dan weer geen 50 procent van de vergaderingen van de beheersorganen bijwoont, kan hij ontheven worden van zijn functie.

Schandaal

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari 2018. De hervormingen zijn een rechtstreeks gevolg van het schandaal rond daklozenorganisatie Samusocial dat de vorige burgemeester Yvan Mayeur en gewezen OCMW-voorzitster Pascale Peraïta hun kop kostte. Beiden zijn intussen respectievelijk opgestapt en ontslagen uit de PS.