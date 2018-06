'Staatsveiligheid gaat politici briefen over risico's Russische inmenging'

De beslissing werd genomen door de coördinatiegroep waar naast de Staatsveiligheid ook de militaire inlichtingendienst Adiv, het Centrum voor Cybersecurity en het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken deel van uitmaken. Het crisiscentrum coördineert de operaties.

'We bereiden ons voor op mogelijke desinformatiecampagnes tijdens de komende verkiezingen, zowel die van oktober 2018 als die in 2019. Die laatste vormen wellicht een groter risico, omdat het verkiezingen op nationaal en Europees niveau zijn', zegt de Staatsveiligheid in La Libre.

Bezorgd

In Knack van vorige week zei Guy Rapaille, afscheidnemend voorzitter van het Comité I, al te hopen dat 'onze inlichtingendiensten aandacht zullen hebben' voor eventuele Russische inmenging, ook via politieke financiering. 'Kijk naar het buitenland: Rusland heeft al eens contact gehad met extreemrechtse partijen - in Frankrijk met het Front National, bijvoorbeeld.'