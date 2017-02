Staatssecretaris De Backer start hervorming regels pleziervaart op zee

Op de watersportbeurs Belgian Boat Show in Gent kondigde De Backer ook een afstemming aan met de regels voor pleziervaart op de binnenwateren.

Het aantal pleziervaarders kent een stijging van 6.800 in 2015 naar 7.300 vorig jaar. "Maar de huidige regels zijn hopeloos verouderd en dateren soms zelfs uit de jaren twintig", zegt staatssecretaris De Backer. "De regels zijn met maar liefst zeven wetten, vijftien koninklijke besluiten en vijf ministeriële besluiten ook veel te complex."

Veel pleziervaarders blijken ook onvoldoende geïnformeerd te zijn over hun rechten en plichten, waardoor ze ook niet in orde zijn, aldus nog de staatssecretaris. Het aantal overtredingen steeg ook van 437 in 2015 naar 753 in 2016.

Meer veiligheid

Een hervorming moet niet alleen vereenvoudigen, maar ook de veiligheid op de Noordzee garanderen. "De Noordzee is één van de drukst bevaarde zeeroutes ter wereld, met maar liefst duizend vaarbewegingen per dag", brengt De Backer in herinnering.

Met de vereenvoudiging wil de staatssecretaris België tot slot nog meer in de markt zetten als topbestemming voor waterrecreatie en watersport. Daarom zal hij met minister van Mobiliteit François Bellot ook samenwerken om de regels voor pleziervaart op zee af te stemmen met de regels voor pleziervaart op de binnenwateren. Ze gaan daarvoor op zoek naar input van de sector en goede voorbeelden uit het buitenland.

Eén van de trends op vlak van watersportrecreatie voor 2017 is alles wat met brandingsporten te maken heeft, zoals kite- en windsurfen maar ook zeilen met sportcatamarans, zegt Piet De Jonge van Belgian Boat Show. Ook huren en charteren van boten, met of zonder bestuurder of met of zonder lesgever blijkt in de mode te zijn.

De helft van de bezoekers aan Belgian Boat Show zijn al in de vrije tijd op of langs het water bezig. En er is materiaal voor ieders beurs: bootpakketten starten vanaf 1.500 euro plus 700 euro voor een buitenboordmotor, terwijl het meest luxueuze jacht in Flanders Expo 700.000 euro kost. Belgian Boat Show vindt dit en komend weekend plaats in Flanders Expo Gent.