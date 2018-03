Staatsgeheim: waar zit de strategische oliestock van België?

Grazende koeien tegen een achtergrond van uitgestrekte groene weidelandschappen met bomen en velden: op het eerste gezicht is Etzel, een dorpje met 800 inwoners in de gemeente Freiburg, een doodgewone plek in het noorden van Duitsland. Maar verspreid tussen de weides staan ook ventielen en drukmeters. Ze zijn het zichtbare deel van de strategische schat die Etzel in zijn ondergrond bewaart. Sinds de jaren zeventig wordt hier via een ingenieus systeem olie en aardgas opgeslagen in cavernes, kunstmatig aangelegde holtes.

