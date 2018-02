Sprak regering af dat procedurefouten niet tot vrijspraak mogen leiden?

In een weekendinterview in de krant De Morgen kwam minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) terug op zijn uitspraken over advocaat Sven Mary. Volgens Mary zijn er procedurefouten gebeurd in het onderzoek naar de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, waardoor de vervolging tegen zijn cliënt Salah Abdeslam volgens hem onontvankelijk verklaard moet worden. Minister Jambon had dat 'onbegrijpelijk' genoemd. 'Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt is echt twee straten te ver.'

...