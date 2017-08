Spoorstaking: Minister Bellot betreurt 'gijzeling' reizigers

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) betreurt dat reizigers en pendelaars worden 'gegijzeld' door een staking. Zo reageert de minister op de spoorstaking die de socialistische vakbond ACOD voor 10 oktober heeft aangekondigd. 'Een treinstaking gebruiken om je ontevredenheid met het regeerbeleid te tonen, is betreurenswaardig', zegt de Franstalige liberaal, die in de actie het belang van een gegarandeerde dienstverlening ziet.

Bellot benadrukt daarbij dat de regering net hard werkt voor het spoor. Zo verhoogt in december het totale spooraanbod met 5 procent, nadat er in december vorig jaar 78 extra voorstedelijke treinen kwamen. 'Dit is de grootste toename in 20 jaar', luidt het. Bovendien werd bovenop het investeringsplan 1 miljard euro extra voor de uitbreiding van de spoorinfrastructuur voorzien en is er voor 1,3 miljard euro geïnvesteerd in een eerste schijf nieuwe, comfortabele treinen.

De minister onderstreept dat hij elke dag werkt aan het verbeteren van de dienstverlening door de NMBS aan de reizigers, op het moment dat mobiliteit voor veel burgers een belangrijk aandachtspunt is.

Bellot herhaalt dat hij de NMBS verder wil voorbereiden op de opening van de binnenlandse passagiersspoormarkt die in 2023 voorzien is. 'Dit betekent dat een verbetering van de algemene prestatiecijfers van de NMBS nodig is als we de openbare dienstverlening willen blijven laten uitvoeren door de NMBS. Geen inspanningen doen op dit vlak zou schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf en haar personeel', zegt Bellot.

Hij vindt het overigens niet correct dat de privatisering van de NMBS als reden voor de staking naar voren wordt geschoven. Zowel hijzelf als premier Charles Michel verklaarden vorige week immers nog dat die niet aan de orde is.

Groen vraagt ACOD om betaalstaking te organiseren

Oppositiepartij Groen heeft begrip voor de stakingsaanzegging van het ACOD, maar roept de socialistische spoorbond op de reizigers niet te treffen en een betaalstaking te organiseren. 'De treinreiziger is in de eerste plaats een bondgenoot in het protest tegen de verlammende besparingen. Met een betaalstaking zou de vakbond niet de reiziger treffen en toch een stevig signaal sturen naar de regering', legt Kamerlid Stefaan Van Hecke uit.

De socialistische spoorbond ACOD Spoor heeft woensdag opgroepen tot een 24-urenstaking op dinsdag 10 oktober. Met de staking wil de spoorbond aansluiten bij de aangekondigde 'reactiedag' van overheidsvakbond ACOD tegen het gevoerde regeringsbeleid en wil ze ook protesteren tegen de beoogde minimale dienstverlening.