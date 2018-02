Spoorbaas Dutordoir na reportage: 'NMBS moet af van militaire cultuur'

'Pano' zond woensdagavond een ontluisterende reportage uit over de werking van de Belgische spoorwegen. Uit talloze anonieme getuigenissen blijkt dat er veel spaak loopt bij de spoorwegen.

Sophie Dutordoir wil niet veralgemenen maar ze heeft; zei ze aan Pano, wel 'veel begrip voor het gevoel dat mensen daar hebben geuit'. 'Het gaat om een cultuur die ik niet zou typeren als dictatoriaal, zoals in de reportage gezegd, maar toch als militair, zeer hiërarchisch, met zeer weinig ruimte voor feedback. Het is een zeer sanctionerende cultuur.'

Volgens de spoorbaas is het op die manier onmogelijk om een 'modern performant bedrijf' te bouwen. 'Nee, het komt er opnieuw op neer om al die mensen die van zeer goede wil zijn opnieuw te mobiliseren, beter te gaan valoriseren en meer verantwoordelijkheid te geven en meer autonomie. We moeten hen initiatieven laten nemen en dat is precies de nieuwe cultuur die ik hier wil inspireren.'

De mensen die getuigd hebben in de Pano-reportage moeten niet meteen represailles vrezen. 'Diegene die tijd neemt om zich daarmee bezig te houden, om te proberen iemand die anoniem wil blijven te herkennen, dat zijn perverse spelletjes, waar ik niet aan meedoe. Ik denk dat stilaan het tijdperk mag aanbreken bij de NMBS waar mensen moeten leren zich vrij te uiten.'