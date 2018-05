Spionageproces in Brugge: 'Elke diplomaat zou een beetje spion moeten zijn'

Een ultrageheime bron die overliep van de KGB, verhalen over semi-clandestiene ontmoetingen, en een heuse undercoveroperatie met Joeri en Boris: het was eens iets anders in de rechtbank van Brugge vandaag. Daar vonden de pleidooien plaats in de rechtszaak tegen Oswald G. (63), de Brugse consul die verdacht wordt van een kwarteeuw contacten met Russische inlichtingenofficieren. Het misdrijf dat hem ten laste wordt gelegd? Deelname aan een vereniging van misdadigers.

...