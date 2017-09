Spanningen Noord-Korea: Merkel pleit voor diplomatieke oplossing

Ze gaat daarmee in tegen het standpunt van de Amerikaanse president Donald Trump. Die liet afgelopen woensdag op Twitter weten dat "praten niet de oplossing is".

Trump maakte zich erg onpopulair met die uitspraak, ook bij zijn eigen administratie. Minister van Defensie James Mattis haastte zich om de president terug te fluiten en benadrukte dat "diplomatieke oplossingen nooit uitgeput zijn".

Ook de Duitse bondskanselier is daarvan overtuigd. "We zijn in een uiterst moeilijke situatie beland. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat de problemen diplomatiek moeten worden opgelost", zei ze zaterdag in een officiële reactie.

Volgens Merkel moet de crisis zelfs een aanleiding zijn om de inspanningen voor volledige ontwapening verder op te drijven. De NAVO en Rusland spelen daarin een beslissende rol, zei ze nog. "We hebben gezien dat het mogelijk was om een akkoord te sluiten met Iran door gezamenlijke diplomatie. We moeten die inspanningen nu ook uitrollen in het kader van Noord-Korea", besloot ze.