Sp.a wil Vlaams belangenconflict inroepen tegen moratorium op wijkgezondheidscentra

Met die beslissing overschrijdt Maggie De Block (Open VLD) haar bevoegdheden want wijkgezondheidscentra doen aan eerstelijnsgezondheidszorg en dat is een Vlaamse bevoegdheid geworden, zo argumenteert Vlaams parlementslid Jan Bertels. Zijn voorstel om een belangenconflict in te dienen wordt dinsdag besproken in het Vlaams Parlement.

Federaal minister De Block besliste eerder om 7 miljoen euro te besparen op de wijkgezondheidscentra en om voorlopig geen nieuwe erkenningen voor wijkgezondheidscentra toe te kennen. Door die beslissing komt De Block echter op het terrein van de Vlaamse bevoegdheden, meent sp.a-parlementslid Bertels. "Eerstelijnsgezondheidszorg is een Vlaamse bevoegdheid geworden", zegt hij.

'6 miljoen van Vandeurzen'

In de begeleidende tekst van zijn resolutie staat: "De federale overheid wenst hier een beslissing te nemen over een bevoegdheid die finaal niet de hare is. Zij verhindert de Vlaamse overheid om de eerste lijn te organiseren zoals het haar goeddunkt, door niet toe te laten dat er medische huizen die met het forfait werken erkend worden".

Bertels: "Men zal misschien zeggen dat de prestatiegeneeskunde federaal zit, maar waarom heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dan vorig jaar meer dan 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de wijkgezondheidscentra?"