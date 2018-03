Sp.a wil verbod op online gokspelen

Omdat zo'n verbod niet zo eenvoudig is, pleit kamerlid Peter Vanvelthoven alvast voor een reclameverbod voor online gokken.

Eind 2017 waren er 368.671 gebruikers op gokwebsites in ons land en zo'n 664.000 mensen hebben een rekening op de website van de Nationale Loterij. Dat is in totaal goed voor meer dan een miljoen gokaccounts, zegt VTMNIEUWS. 'In een ideale wereld is online gokken gewoon verboden. Maar het is zoals roken. Je kunt mensen niet verbieden om te roken, maar je moet op zijn minst strenge regels hebben. Vandaag zouden we moord en brand schreeuwen, mochten we reclame voor sigaretten op televisie zien. Wel, om mensen - en zeker onze kinderen - te beschermen, moeten we gaan naar een reclameverbod voor online gokspelen', zegt Vanvelthoven aan Belga.

Hij dient ook voorstellen in om de identiteit - en vooral de leeftijd - van gokkers beter te controleren en de speellimieten strenger te maken.