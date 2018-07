SP.A wil oplossingen 'in plaats van goednieuwsshow' van Vandeurzen

De partij vindt dat Vandeurzen een 'goednieuwsshow' opvoert en noemt de CD&V-minister 'wereldvreemd'. 'Nog nooit stonden zoveel mensen, zo lang op een wachtlijst om de zorg te krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben', zegt SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke.

Brief

Maandag hebben medewerkers van 28 organisaties uit de sector van personen met een handicap een brief gestuurd aan minister Vandeurzen. In die brief sommen ze een reeks knelpunten op in verband met het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap. Dat nieuwe systeem slaagt er volgens hen niet in de hooggespannen verwachtingen in te lossen. De belofte om de cliënt zelf de regie te geven over zijn zorg en ondersteuning, blijft 'te vaak nog dode letter door ontoereikende budgetten', staat in de brief. 'Kwalitatieve zorg en ondersteuning voor onze cliënten staan op de helling', klinkt het verder.

Minister Vandeurzen pareerde de kritiek. In een reactie wees hij er onder meer op dat de invoering van PVF 'veel meer is dan enkel een nieuw financieringssysteem'. Het gaat om een 'mentaliteitsswitch' die tijd nodig heeft. De CD&V-minister wijst er ook op dat de regering een bijkomende budgettaire inspanning heeft gedaan van 330 miljoen euro. Hij erkent tegelijk wel dat ook de volgende legislatuur nog 'bijkomend geïnvesteerd moet worden'.

'Onbegrijpelijk'

Die reactie is bij oppositiepartij sp.a in het verkeerde keelgat geschoten. 'Hoe wereldvreemd kan een minister zijn?', aldus fractieleider Joris Vandenbroucke. Volgens hem voert Vandeurzen een 'goednieuwsshow' op van cijfers. 'Geen erkenning van de realiteit, geen oplossingen, zelfs geen perspectief. Wel een droog lijstje van investeringen die de minister doet. Onbegrijpelijk. Want de realiteit is: nog nooit stonden zoveel mensen, zo lang op een wachtlijst om de zorg te krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben', aldus Vandenbroucke.

De partij vindt het ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering bij de begrotingscontrole wel 'honderden miljoenen euro's in buffers parkeert', terwijl ze dat geld perfect kan gebruiken om meer zorgvragen te beantwoorden. Vandenbroucke: 'Er staan vandaag bedden leeg, terwijl er 14.000 wachtenden zijn. Begrijpe wie begrijpen kan. Dat de minister de problemen probeert door te schuiven naar de volgende legislatuur is tragisch. Diezelfde minister zit intussen zelf al bijna 10 jaar aan de knoppen. Hij moet met oplossingen komen.'