SP.A wil minimumprijzen in supermarkten

Dat zegt ze aan verschillende krantenwebsites. 'In de plaats van geld te steken in de oplossing van steeds nieuwe voedselschandalen, zouden we beter de eigen boeren ondersteunen', vindt ze.

'Na elk voedselschandaal wordt er veel gepraat, maar er gebeurt niks', zegt Lambrecht, doelend op recente schandalen als de Veviba-affaire en de fipronilcrisis. 'Het wordt tijd dat er echt iets verandert', zegt Lambrecht aan De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws.

Het SP.A-Kamerlid stelt voor om de minimumprijs per product te laten vastleggen door de overheidsdienst Economie. 'Je kan een systeem uitwerken waarbij het minimumniveau de kostprijs van de producten is', zegt ze. Lambrecht pleit ook voor een verbod op extreme kortingen en een invoertaks op elk buitenlands product met een Belgische variant. 'Het is toch niet logisch dat we appelen uit Nieuw-Zeeland verkopen, terwijl we in eigen land zoveel lekkere appelen hebben?'

De Boerenbond reageert eerder afwijzend. 'We vinden het geen goed idee om in te grijpen op het marktmechanisme. Onze voorkeur gaat eerder naar goede afspraken binnen de hele voedselketen, om boeren bijvoorbeeld te ontzien wanneer de oogst tegenvalt', zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek. De Boerenbond is wel blij met het positieve signaal.