SP.A wil debat over elektronisch stemmen: 'Manipulatie is actueel thema'

'Als andere landen om veiligheidsredenen beslissen af te stappen van het elektronisch stemmen, waarom maakt Vlaanderen dan de omgekeerde beweging? Waarom is het bij ons wel veilig? Die duidelijkheid, dat debat moet er komen', zegt Crombez aan persagentschap Belga.

Wallonië

Terwijl aan Waalse kant op 14 oktober overal met potlood en papier gestemd wordt, zal in Vlaanderen meer dan ooit digitaal gestemd worden. Zo zal er binnenkort in 163 Vlaamse gemeenten elektronisch gestemd worden, tegenover 151 gemeenten in 2012 en 143 in 2006.

In De Tijd en De Morgen toont politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) zich bijzonder kritisch voor die evolutie. Voor hem is daarmee 'het ultieme bewijs geleverd dat de Walen verstandiger zijn dan de Vlamingen', schrijft hij in De Tijd. 'Het is een principiële kwestie: het verkiezingsproces moet van a tot z transparant en controleerbaar zijn', zegt hij aan De Morgen.

Manipulatie

Crombez is het daar volledig mee eens. 'De manipulatie van verkiezingen is een actueel thema. Er zijn ook landen die om veiligheidsredenen beslist hebben het elektronisch stemmen af te voeren. Kijk naar Nederland waar men na een veiligheidsanalyse heeft beslist om terug te keren naar het potlood. Waarom maken we dan in Vlaanderen de omgekeerde beweging? Is het bij ons wél veilig? Die garantie moet er zijn', vindt hij.

'Ik pleit niet zomaar voor een terugkeer naar potlood en papier. Maar als er zoveel vragen zijn over de traceerbaarheid, de controleerbaarheid en de mogelijke manipulatie van stemmen moeten we toch duidelijkheid krijgen over de veiligheid van onze elektronische stemprocedure?

'Als minister Jambon (minister van Binnenlandse Zaken, red.) zijn zaken op orde heeft, dat hij dan tekst en uitleg geeft. Misschien is dat effectief zo, maar dan is het belangrijk om die duidelijkheid te geven', meent Crombez.

Veiligheidsanalyse

Dat er na de verkiezingen steekproeven zullen komen om te controleren of de elektronisch uitgebrachte stemmen overeenkomen met de papieren bewijzen, is voor Crombez onvoldoende.

Hij pleit voor een bredere veiligheidsanalyse van de procedure op zich. 'Dat kan niet vervangen worden door wat ex-post steekproeven achteraf'.