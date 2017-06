Sp.a wil bevriezing van alle zitpenningen

Stoppen met het betalen van alle zitpenningen en vergoedingen in het kluwen van vzw's en bestuursstructuren in Brussel tot het onderzoek van de Brusselse parlementaire commissie afgerond is. Die eis zal de sp.a maandag aan al haar verkozenen in het Brussels Gewest overmaken, om het in elk van de 19 gemeenten ter stemming te brengen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.