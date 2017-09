SP.A voert actie tegen pensioenhervorming: 'De wereld op zijn kop'

Verschillende SP.A-kopstukken voeren vrijdagmorgen sinds 7.30 uur actie in de stations van Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven. De partij lanceert ook een advertentiecampagne op sociale media.

Discussie

Afgelopen week ontstond heel wat heisa rond de pensioenhervorming van de federale regering in het Zomerakkoord. Volgens de socialisten zou de regering daarin beslist hebben dat vijftigplussers na een jaar werkloosheid terugvallen op een basisbedrag, maar dat noemde de meerderheid 'klinkklare onzin'. 'Er is nog niets beslist', klonk het onder meer bij de premier.

De socialisten vragen nu meer duidelijkheid over de plannen en eist ook dat de regering met pensioengaranties komt. 'In 2019 zullen 20.000 mensen tot 113 euro minder pensioen krijgen per maand. Dat is de wereld op zijn kop. Het zijn precies de mensen die langer gewerkt hebben, die minder pensioen zullen krijgen', klinkt het in een communiqué. 'Werknemers die op een zucht van hun pensioen staan, krijgen nu ineens te horen dat ze een pak minder pensioen gaan krijgen. Dat is een regelrechte contractbreuk.'

De socialisten pleiten ervoor om het pensioen afhankelijk te maken van de duur van de loopbaan. 'Na een loopbaan van 42 jaar heb je recht op een goed pensioen. Punt. Wie op zijn 18e begint te werken, heeft recht op pensioen op zijn 60.'