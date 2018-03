SP.A: 'Voedselagentschap was onvoldoende gewapend door besparingen regering'

Het rapport van het FAVV over de aanpak van het Veviba-schandaal toont vooral aan dat het federaal voedselagentschap te weinig gewapend was om doortastend te kunnen controleren, omdat door er door besparingen van de regering 99 personeelsleden minder aan de slag zijn. Dat zegt sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht in een eerste reactie op het rapport. 'Dat is een nieuw element, waarover we de minister aan de tand zullen voelen.'

Het parlement kreeg het langverwachte FAVV-rapport maandagmiddag in handen, nadat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) groen licht kreeg van het parket. In de tien pagina's tellende inleiding verdedigt het voedselagentschap de eigen aanpak, al geeft het ook mee dat er tussen 2014 en 2018 gesnoeid werd in het personeelsbestand - het ging van 1.161 naar 1.062 voltijdse medewerkers - waardoor er een 'daling van de uitgevoerde opdrachten' was.

Mentaliteitswijziging

'Het FAVV geeft doorheen de tekst toch aan dat het onvoldoende gewapend is om efficiënt te kunnen controleren, omwille van de besparingen die de regering tussen 2014 en 2018 heeft doorgevoerd', zegt sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht. 'Wij vragen ons af welke controles het voedselagentschap dan allemaal niét heeft kunnen doen.'

De sp.a-fractie wil minister Ducarme woensdag in de Kamercommissie aan de tand voelen. 'Kan het wel dat de regering zo bespaart in een agentschap dat instaat voor de voedselveiligheid? Wij vinden dit zeer, zeer ernstig', zegt Lambrecht.

Ook bij Groen is het dalende aantal controles bij FAVV opgevallen. 'We vragen ons nog altijd af waarom het aantal controles bij Veviba daalde in plaats van steeg', reageert Kamerlid Anne Dedry. 'De controles moeten assertiever, en de communicatie met publiek en organisaties als Test-Aankoop moet beter en transparanter. We hebben een mentaliteitswijziging nodig.'