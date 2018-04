SP.A stelt Antwerpse lijst voor: 'Het wordt ongetwijfeld nog een harde campagne'

SP.A heeft in Antwerpen de voorlopige lijst voorgesteld waarmee ze naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Op de tweede plaats staat nog steeds Tom Meeuws, de lokale partijvoorzitter die recent in opspraak kwam omdat hij in het verleden, als directeur van De Lijn, zich niet zou gehouden hebben aan de afspraken rond goed financieel beheer.

De commotie rond Meeuws leidde al verscheidene keren de aandacht af van de campagne van de socialisten, maar lijsttrekster Jinnih Beels blijft achter Tom Meeuws staan - hij was het die Beels aan boord haalde. De voormalige politiecommissaris zegt te beseffen dat er mogelijk nog struikelblokken in het verschiet liggen - bijvoorbeeld door het nog lopende gerechtelijk onderzoek naar Meeuws - maar stelt dat de partij ook die zal overwinnen. 'We hebben al getoond dat we sterk staan op zulke momenten', aldus Beels. 'Het wordt ongetwijfeld nog een harde campagne, maar samen kunnen we de Antwerpenaar overtuigen van ons alternatief voor de stad.'

Beels verkondigde aan de aanwezige sp.a'ers dat ze eigenlijk niet in de politiek was gestapt om ooit kandidaat-burgemeester te worden. 'Ik heb deze rol aanvaard om dezelfde reden als waarom ik ooit bij de politie begon', zegt ze. 'Omdat ik van Antwerpen een betere, veiligere en plezantere stad wil maken. Ik doe hier zowat alles te voet - dat is de beste manier om met de mensen in gesprek te gaan - en wat ik zie is dat deze stad niet meer trots is op zichzelf. Dit stadsbestuur bouwt de stad beetje bij beetje af in plaats van op.'

Afdelingsvoorzitter Tom Meeuws stelt dan weer dat zijn positie zaterdag 'geen issue' meer was. 'Ik heb in januari al het vertrouwen gekregen. Socialisten staan ook achter hun mensen wanneer die het moeilijk hebben.'

Het programma van SP.A wordt pas in mei uit de doeken gedaan. Beels stelde wel al dat de partij vooral zal inzetten op wonen, onderwijs, zekerheid en mobiliteit, met programmapunten als bereikbare en toegankelijke politiekantoren, zerotolerantie voor vuile straten en een 'uitstroomplan' dat meer jongeren een diploma moet laten halen.