Sp.a stapt op uit gesprekken over opvolging Mayeur; overige partijen praten vrijdag verder

Sp.a is opgestapt uit de gesprekken over de opvolging van Brussels burgemeester Mayeur en OCMW-voorzitster Peraïta (beide PS), nadat PS had voorgesteld dat Mayeur schepen zou blijven. De overige partijen bleven donderdagavond lang doorpraten. Rond 2 uur werd besloten vrijdag verder te praten.