Als de burgers van dit land zich afvragen wie er geld verdient aan de nucleaire tweets van Donald Trump, dan vinden we het antwoord in het onthutsende rapport 'Don't bank on the bomb 2018'.

Ook dit jaar staat u in dit rapport omdat u investeert in kernwapens. Samen met andere banken actief in België bent u verantwoordelijk voor het duizelingwekkende (of misselijkmakend?) bedrag van 16,16 miljard dollar aan totale investeringen in kernwapens, een stijging van 10% tegenover vorig jaar.

Met 8,601 miljard dollar aan investeringen spant BNP Parisbas de kroon. Opmerkelijk want de Belgische overheid is de grootste aandeelhouder. Het maakt nogmaals duidelijk dat deze Belgische regering in de praktijk niets doet aan nucleaire ontwapening. Verder duikt voor het eerst Bank Degroof Petercam op in het rapport met een investering van 16 miljoen dollar in Fluor (Fluor beheert een kernwapensite in de VS). Triodos is de enige bank in België die ondubbelzinnig (kern)wapens uit haar investeringsbeleid sluit.

Delen SP.A richt zich tot banken: 'Schrap nu eindelijk investeringen in kernwapens'

Van de nieuwe nucleaire wapenwedloop een graantje (en veel meer) willen meepikken, is duidelijk onverzoenbaar met 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', een principe waar banken nochtans graag mee uitpakken.

Meer nog: jullie investeringen in kernwapens gaan lijnrecht in tegen het nieuwe en historische VN-kernwapenverbod, aangenomen door 122 landen. Het grootste Nederlandse pensioenfonds APB maakte in januari bekend dat het niet langer zal investeren in de kernwapenbusiness, net omwille van dit nieuwe verdrag. Sinds het verdrag hebben al meer dan 30 financiële instellingen hun beleid aangepast.

Met deze brief willen wij u verzoeken om het goede voorbeeld van Triodos te volgen en ook te besluiten volledig en voor altijd alle investeringen in kernwapens te schrappen.

Steeds meer klanten willen dat banken met hun spaargeld ethisch bankieren. Investeren in massavernietigingswapens die de planeet en de mensheid in gevaar brengen hoort daar duidelijk niet bij.