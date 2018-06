SP.A: 'Bankiers denken dat ze bevolking in hun gezicht kunnen uitlachen'

Terwijl ING België in mei 2016 in het parlement nog getuigde dat het als bank 'avers stond tegenover structuren in belastingparadijzen', schetsen nieuw uitgelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, een ander beeld, zo meldt Knack.

'Bankiers denken dat ze zich echt alles kunnen permitteren, tot de bevolking in hun gezicht uitlachen als ze voor de vertegenwoordigers van die bevolking in het Parlement verantwoording moeten afleggen over hun praktijken in belastingparadijzen', zegt Vanvelthoven, die voor SP.A de Panama Commissie in het parlement opvolgde.

'Hiermee wordt ook aangetoond dat er toch beter een onderzoekscommissie was geweest, zoals SP.A vroeg. Zo hadden de getuigen onder ede kunnen verhoord worden en zouden ze nu vervolgd kunnen worden wegens meineed', zegt de politicus nog.

Volgens Vanvelthoven zijn er duidelijke aanwijzingen dat grootbanken in België een belangrijke rol gespeeld hebben in het begeleiden van klanten naar belastingparadijzen. 'Maar de meerderheidspartijen hebben dat onder de mat geveegd.

'Meer nog, door expliciet te formuleren in het eindrapport "dat niet definitief kan worden geconcludeerd of de Belgische financiële instellingen al dan niet betrokken zijn bij de Panama Papers noch algemener bij internationale fiscale fraude en het vraagstuk van de offshoreconstructies", hebben ze de grootbanken witgewassen van enige betrokkenheid. Dat is en blijft een schande.'

Vanvelthoven dringt aan op een onderzoek van BBI, Parket en Bankentoezicht op basis van de nieuwe inlichtingen.