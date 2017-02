SP.A: 'N-VA kopieert recepten van Vlaams Belang'

"Ik vind dit een zeer doorzichtige beschadigingsoperatie. De enige partij die dat even systematisch deed, was Vlaams Belang. N-VA kopieert nu hun recepten." Dat zegt Yasmine Kherbache, Vlaams parlementslid van SP.A

"Zuhal Demir beweert bijvoorbeeld dat Unia zich enkel bezighoudt met de zwartepietendiscussie, maar ze verwart Unia met het Minderhedenforum", zegt ze. Kherbache verwijst ook naar de uithaal dat het centrum zich niet bezighoudt met discriminatie op basis van leeftijd op de arbeidsmarkt, terwijl daar vorige week nog een studie over verscheen. Het is weliswaar niet de eerste keer dat N-VA de aanval opent, maar nu is het wel heel duidelijk waar de partij naartoe wil, concludeert Kherbache.

Groen: 'N-VA is hypocriet'

"N-VA blinkt deze week uit in hypocrisie. De afgelopen jaren hebben ze geen prioriteit gemaakt van discriminatiebestrijding, ook al leveren ze de Vlaamse minister en de federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Maar ze staan wel op de eerste rij om te schieten op één van de toonaangevende instituten die discriminatie helpt bestrijden in onze samenleving"; aldus Groen.

Groen noemt die aanvallen ongepast. "Zuhal Demir had zich beter gehouden aan haar belofte om zich eerst twintig dagen in te werken. Dan zou ze merken dat Unia een cruciale partner is in de strijd tegen discriminatie, die verzoenend te werk gaat en voor veel mensen al het verschil gemaakt heeft", zegt Kamerlid Evita Willaert. "De discriminatieproblematiek leent zich niet tot dergelijke losse flodders."

Vlaams parlementslid Imade Annouri stelt dat Homans ofwel haar dossiers niet kent ofwel informatie bewust verdraait. "Haar bewering dat Unia bepaalde cijfers niet publiceert over hoe migrantenouders tegenover relaties staan, klopt gewoonweg niet. De cijfers zijn wél gepubliceerd en tonen bovendien andere cijfers dan degene waar minister Homans mee uitpakt."

CD&V: 'N-VA heeft andere kijk op kritische organisaties'

"Er bestaat al langer ongenoegen over Unia bij N-VA. Ten gronde heeft de partij een andere kijk op het middenveld en kritische organisaties." Dat zegt Vlaams parlementslid Ward Kennes van CD&V.

"Wij vinden het goed dat er naast de politiek ook instellingen bestaan die het beleid uitdagen en bij de les houden, een tegengewicht vormen voor de waan van de dag", reageert Ward Kennes. "Maar ik heb de indruk dat dit niet de traditie is van N-VA. Als er een meerderheid is, vinden zij dat iedereen in dezelfde richting moet marcheren."

De CD&V'er betreurt de uitspraak van Zuhal Demir dat Unia zich niet bezighoudt met discriminatie op de arbeidsmarkt, terwijl het centrum daar vorige week nog een studie over publiceerde. "Het enige thema waar Unia zich niet mee bezighoudt, is het communautaire."

"N-VA wil soms graag een electorale groep bedienen die het moeilijk heeft met het discours rond anti-discriminatie. De partij wil daarom graag laten verstaan dat ze Unia liever kwijt dan rijk is", besluit het parlementslid.