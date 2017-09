SP.A maant regering aan duidelijkheid te scheppen over hervorming onderwijs

Oppositiepartij SP.A dringt bij de Vlaamse meerderheidspartijen aan om snel duidelijkheid te scheppen over de hervorming van de lerarenopleiding. 'Het geruzie van N-VA, Open VLD en CD&V helpt noch de leraren, noch de kinderen', reageren SP.A-parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoopte nog deze maand groen licht te krijgen van haar regeringscollega's voor de hervorming van de lerarenopleiding. Maar het ziet er helemaal niet naar uit dat dat zal lukken. Zowel coalitiepartner Open VLD als de N-VA zijn in De Tijd erg scherp voor haar plannen.

'Alweer rollen de Vlaamse coalitiepartners over de straatstenen over een onderwijsdossier', reageert oppositiepartij SP.A. 'Iedereen is het er nochtans over eens dat de lerarenopleiding dringend aan een hervorming toe is', klinkt het.

Gennez en Vandenberghe vrezen dat de hervorming door het geruzie 'een maat voor niets' dreigt te worden. Volgens Gennez en Vandenberghe heeft de SP.A zelf een aantal inhoudelijke voorstellen gedaan, maar lijken de Vlaamse meerderheidspartijen 'meer geïnteresseerd in politiek scoren in de media dan in het vinden van oplossingen'.

De SP.A'ers doen een oproep aan de meerderheid: 'Zet een hervorming van de lerarenopleiding op poten, die naam waardig, in plaats van na maanden gekibbel opnieuw met een bleek compromis zonder draagvlak in het onderwijsveld te komen.'