Sp.a Gent schroeft reeks mandaten terug tot maximaal drie per raadslid

Eind februari stelde sp.a-voorzitter John Crombez een nota op met strikte regels voor partijgenoten die een mandaat uitoefenen in bijvoorbeeld een intercommunales, vzw's en andere organisaties. Een van die afspraken was dat mandatarissen, naast het hoofdberoep en wat daar wettelijk uit voortvloeit, maar drie mandaten meer mogen uitoefenen.

Sp.a Gent voegde maandagavond daad bij woord en legde tijdens de gemeenteraad een eerste reeks wijzigingen van afgevaardigden in allerlei structuren ter goedkeuring voor. Ook in de volgende gemeenteraad volgen er nog wijzigingen.

"Tijdens het nationale ledencongres van 11 maart is het voorstel van voorzitter John Crombez om beperkingen in te voeren en transparant te zijn volmondig aangenomen", zei fractieleider Anne Schiettekatte. "Eerder al hebben we alle inkomsten van Gentse mandatarissen op onze website gezet. Vandaag zetten we een bijkomende stap: we hebben gekeken wie er allemaal te veel mandaten had en we hebben een herverdeling gemaakt. Heel wat mandaten gaan nu naar mensen uit het maatschappelijke middenveld, naar experten of naar onafhankelijke bestuurders."