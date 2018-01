SP.A: 'F-35's kosten bijna twee miljard euro meer dan voorzien'

Voor de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen is een procedure uitgeschreven, een "Request for Government Proposal" (RFGP). Twee vliegtuigbouwers stapten - via staatsagentschappen - in die 'aanbestedingsprocedure' en dienden een concreet voorstel in: het Amerikaanse Lockheed Martin, dat de F-35 bouwt, en de Eurofighter Typhoon van een Europees consortium rond Airbus en BAE. Buiten de procedure om maakte de Franse regering ook een voorstel over voor de Rafale, gebouwd door een consortium rond Dassault. Voor de twee voorstellen die binnen de procedure zijn ingediend, wil de regering tegen 14 februari een "best and final offer".

'Twee opties voor Vandeput'

Net voor de Amerikaanse "shutdown" heeft het State Department nu de mogelijke verkoop van 34 F-35's goedgekeurd voor een 'geschatte' prijs van 6,53 miljard dollar, of 5,35 miljard euro. Volgens sp.a-Kamerlid Alain Top heeft defensieminister Steven Vandeput (N-VA) maar twee opties als hij met de Amerikaanse F-35 in zee wil. "Of hij moet het militaire ambitieniveau van ons land terugschroeven en een kleiner aantal gevechtsvliegtuigen aankopen in plaats van de 34 geplande, maar dat impliceert dat we ons luchtruim onvoldoende zullen kunnen beveiligen. Of hij moet nog meer middelen budgetteren. Maar de bedragen voor de aankoop van de gevechtsvliegtuigen swingen vandaag al de pan uit. Ze zijn van die grootteorde dat het de toekomstige generaties zwaar zal belasten. Nog eens extra middelen uittrekken, zou helemaal onverantwoord zijn", zegt Top.

'Best and final offer' op Valentijn

Minister Vandeput zegt dat het gestelde bedrag 'voorbarig' is. "De Amerikanen maken hun 'best and final offer' maar op 14 februari over", zegt zijn woordvoerster. Een aankoopcomité met specialisten zal dan de binnengekomen offertes bestuderen en evalueren. "Pas op het einde van de rit zullen we de prijs kennen", luidt het.