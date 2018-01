SP.A en Groen vragen doorlichting Agentschap Integratie

Bij het agentschap moeten, tot ongenoegen van personeel en vakbonden, 170 mensen afvloeien. Volgens Homans is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen.

Bij de oppositie is echter te horen dat er nog duizenden mensen op een wachtlijst staan voor een traject en dat het agentschap - eerst onder de hoede van Geert Bourgeois, daarna onder die van Homans - al jarenlang slecht wordt geleid.

Een audit zou een en ander kunnen verduidelijken, maar die komt er niet, stelde Homans dinsdag duidelijk. 'Ik vraag mij af wat dat voor zin heeft in volle herstructurering', zei de minister. 'Moeten we het personeel nog meer in het ongewisse laten? Hier nu roepen om een audit gaat de herstructurering ook absoluut niet meer tegenhouden. De beslissing is genomen, wij nemen onze verantwoordelijkheid.'

Groen en SP.A vragen nu via een motie een financiële audit en een onderzoek naar het beheer van het Agentschap door het Rekenhof. 'Er zijn vandaag te veel vragen waar geen antwoord op komt: over mismanagement, de oplopende structurele tekorten en de afgebouwde dienstverlening. Er is dringend nood aan transparantie', zeggen parlementsleden Yasmine Kherbache en An Moerenhout.

De malaise gaat volgens hen terug tot de start van het agentschap, drie jaar geleden. 'Al sindsdien heerst er onvrede bij het personeel over het gevoerde beleid. Op geen enkel moment werd een degelijk en doorgedreven personeelsbeleid gevoerd.'

De twee vragen de meerderheidspartijen een onderzoek door het Rekenhof te steunen.