SP.A en Groen in Vilvoorde terug samen naar de kiezer

Dat hebben beide partijen vrijdag bekendgemaakt. Over de samenstelling van de lijst is nog niets beslist.

In een mededeling beklemtoont SP.A-Groen dat het de ambitie heeft om ook tijdens de komende jaren 'de motor te zijn van de verdere vernieuwing van de stad' en de bijzonder grote uitdagingen aan te gaan op vlak van kinderopvang, jeugd, sport en onderwijs waarvoor Vilvoorde als snelst groeiende stad van Vlaanderen staat.

Het kartel wil hiervoor de talenten, het grote engagement en de ondernemingszin van de vele Vilvoordenaars, de sterke economische dynamiek en verenigingsleven aanspreken en betrekken 'om Vilvoorde verder uit te bouwen tot een aangename woon- en werkstad aan het water waar het aangenaam en veilig vertoeven is'.

Beide partijen willen progressieve, ongebonden kandidaten een plaats geven op hun kieslijst en doen daarvoor een oproep. Om die reden wordt de samenstelling van de lijst uitgesteld.

Of Hans Bonte, die al twee legislaturen burgemeester is van Vilvoorde, lijsttrekker zal zijn is nog niet uitgemaakt. Door het verbod dat de sp.a haar leden oplegt om het mandaat van burgemeester te combineren met dat van parlementslid staat Bonte, die nu in de Kamer zetelt, voor een moeilijke keuze die hij zelf naar eigen zeggen nog niet heeft gemaakt.

Vilvoorde wordt momenteel bestuurd door een coalitie van SP.A-Groen, Open VLD en N-VA.