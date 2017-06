Sommige operatoren overtreden nog steeds regels simkaart-registratie

In het kader van de strijd tegen terrorisme wil de regering het onmogelijk maken om anoniem met de gsm te bellen. Tot voor kort was dat met prepaidkaarten nog mogelijk, maar de regering voerde een verplichte identiteitsregistratie in.

Tegen 7 juni moest de identiteit van alle gebruikers van voorafbetaalde simkaarten gekend zijn. Als dat niet het geval is, moet het onmogelijk zijn nog te bellen of sms'en. Het BIPT controleerde al of de niet-geregistreerde kaarten correct werden afgesloten en of de identificatie van de andere kaarten op de juiste manier gebeurde.

Bij vier operatoren werden overtredingen vastgesteld. Een van hen had de simkaarten niet volledig afgesloten, maar die operator is meteen in actie geschoten om het in orde te brengen. De andere drie overtreders zijn Lycamobile, Ortel Mobile en Vectone Mobile. Ortel en Lycamobile behoren sinds dit jaar tot dezelfde groep.

Alle drie de operatoren richten zich op een internationaal publiek, met voornamelijk goedkope tarieven om naar en in het buitenland te bellen. De drie konden niet steeds de juiste identificaties voorleggen. Er werd telkens een proces-verbaal opgemaakt om over te maken aan het parket.

Lees ook: Gedaan met anoniem bellen: wat met mensen zonder identiteitsbewijs?