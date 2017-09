Softwarefout: halve dag parkeren voor tien cent in Brugge

Wie in Brugge vier uur bovengronds wil parkeren, moet daarvoor normaal 9 euro betalen. Normaal, want door een fout in de software van de meeste parkeerautomaten kan je met enkele klikken de kostprijs beperken tot... 10 cent. Liefst 8,90 euro minder, dus. 'Het is echt heel eenvoudig', lachen de Bruggelingen achter de website www.rekening.be. 'Nadat je je nummerplaat hebt ingetikt, moet je aanduiden dat je 15 minuten wilt parkeren voor 10 cent. Klik op 'Vorige' en ga naar 'Max. 4 uur'. Vervolgens geef je aan dat je vier uur het maximum wilt parkeren en klik opnieuw op 'Vorige...