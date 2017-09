'Soepeler gevangenisregime voor Salah Abdeslam uit vrees voor mentale gezondheid'

Het gevangenisregime van Salah Abdeslam is iets versoepeld uit vrees voor de mentale gezondheid van de terreurverdachte. Dat meldt de Franse krant Le Parisien op zijn website.

Het lichtere regime komt er in het belang van het onderzoek, omdat er onder meer gevreesd wordt dat Abdeslam nog voor de start van zijn proces zelfmoord zou kunnen plegen.

Zwaarst bewaakt

Sinds 27 april vorig jaar, nadat hij vanuit België naar Frankrijk werd overgebracht, zit Abdeslam in isolement in de gevangenis van Fleury-Merogis, ten zuiden van Parijs. Hij is de zwaarst bewaakte gevangene in Frankrijk. Zo wordt hij in zijn speciaal uitgeruste isoleercel 24 uur per dag in de gaten gehouden door bewakingscamera's. Maar sinds enkele maanden komen verschillende alarmerende signalen voor zijn mentale gezondheid tot uiting. Zo werd er neerslachtigheid, paranoia en lichtgeraaktheid vastgesteld bij de terreurverdachte.

Belang

Volgens Le Parisien hadden de onderzoeksrechters, het parket van Parijs en de penitentiaire instellingen daarover al in het voorjaar overeenstemming bereikt over een versoepeling van zijn gevangenisregime. Ze zeggen dat die maatregel ook in het belang is van het gerechtelijk onderzoek.

Door de versoepeling moet Abdeslam niet langer achter veiligheidsglas met zijn bezoekers praten. Wel wordt er nog steeds enkel bezoek van naaste familieleden toegelaten. Abdeslam wordt ook systematische gefouilleerd bij terugkeer naar zijn cel.

De komende dagen zal ook het plexiglas voor het raam van zijn cel worden verwijderd, waardoor Abdeslam naar buiten zal kunnen kijken.

Andere maatregelen blijven wel intact. Zo blijft de videobewaking blijft behouden, net als het verbod om met andere gevangenen te communiceren.

De 28-jarige Abdeslam is het enige nog levende lid van het commando dat op 13 november 2015 aanslagen pleegde in Parijs. Daarbij kwamen toen 130 mensen om het leven.