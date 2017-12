Soedanezen van wie de repatriëring werd opgeschort verdeeld over gesloten centra

Hij zei dit nadat de Franstalige omroep RTBF zich gisteren verwonderde over de overplaatsing van een van hen naar Steenokkerzeel.

De uitwijzingen naar Soedan zijn momenteel opgeschort in afwachting van een onderzoek naar de risico's op mishandeling. 'Deze mensen zullen waarschijnlijk een aantal dagen in het land blijven, en zo vermijden we een grote groep in hetzelfde centrum onder te brengen', legt Roosemont uit.

Delen Dit is geen beslissing van Theo Francken. Freddy Roosemont, hoofd Dienst Vreemdelingenzaken

Vorige week dinsdag schortte premier Charles Michel (MR) de uitwijzingen naar Soedan op, na getuigenissen van Soedanese staatsburgers die mishandeld zouden zijn bij hun terugkeer. Sindsdien zijn Soedanese migranten die al in een ander land van de Europese Unie geregistreerd zijn teruggekeerd naar dat land, in overeenstemming met de 'Dublin-procedure', aldus Roosemont. 'Zo snel mogelijk, om hen niet te laten wachten.' Alle anderen, die naar Soedan zouden worden uitgezet, werden verdeeld over de verschillende Belgische gesloten centra.

'Dit is geen beslissing van Theo Francken (N-VA) (de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, nvdr.), maar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is puur praktisch, om de rust te bewaren', rechtvaardigt de baas van de administratie de beslissing om de Soedanezen te verspreiden. 'Er heeft zich geen incident voorgedaan in Vottem, de spreidingsmaatregel is preventief', zegt hij.