Soedan-rapport: 'We gaan het eerst lezen'

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) heeft het rapport donderdagavond ingeleverd bij de premier en bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Bij het binnengaan van Wetstraat 16 wou minister Jambon, vergezeld van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), geen commentaar kwijt. Het rapport zal op het kernkabinet worden toegelicht en daarna zal er tekst en uitleg gegeven worden op een persconferentie, luidde het. 'We gaan het eerst lezen', klonk het bij MR-vicepremier Didier Reynders en zijn CD&V-collega Kris Peeters.

Minister Jambon had van de regering net voor het kerstreces de opdracht gekregen om het onafhankelijke CGVS te vragen onderzoek te voeren naar de verhalen over de mogelijk gefolterde Soedanezen. Door die verhalen kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Franckenonder vuur te liggen. Eerder was een beroep gedaan op een Soedanese identificatiemissie die naar ons land was afgezakt om te helpen bij de identificatie van transmigranten die optrokken in en rond het Maximiliaanpark. In afwachting van het rapport werd beslist geen Soedanezen meer te repatriëren naar hun thuisland.