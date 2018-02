Soedan-rapport overhandigd aan minister Jambon

Commissaris-Generaal Dirk Van den Bulck heeft het rapport donderdagavond aan de minister overhandigd en toegelicht. Het werd intussen ook aan premier Charles Michel bezorgd.

Vrijdag zal het ook worden overhandigd en toegelicht aan het kernkabinet. Over de inhoud van het rapport wil het kabinet-Jambon geen enkele commentaar kwijt.

Minister Jambon had van de regering net voor het kerstreces de opdracht gekregen om het onafhankelijke CGVS te vragen onderzoek te voeren naar de verhalen over de mogelijk gefolterde Soedanezen.

Door die verhalen kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) onder vuur te liggen. Eerder was een beroep gedaan op een Soedanese identificatiemissie die naar ons land was afgezakt om te helpen bij de identificatie van transmigranten die optrokken in en rond het Maximiliaanpark. In afwachting van het rapport werd beslist geen Soedanezen meer te repatriëren naar hun thuisland.