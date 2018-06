Socioloog Tarik Yildiz hekelt de jammerklachten van allochtone jongeren: 'Weg met de slachtofferideologie'

Het grote probleem van de banlieue is armoede en gebrek aan perspectief in een samenleving die afwijst wat vreemd is. Daardoor zoeken jongeren hun heil in de criminaliteit, neemt het religieuze fanatisme toe en eindigen ze soms zelfs als jihadist. Dat is, in het kort, sinds jaar en dag de meest gangbare verklaring voor de toestand van achterstandswijken in West-Europa: de bewoners zijn van goede wil, maar door de omstandigheden gaat het vaak mis.

