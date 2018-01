Socioloog Mark Elchardus: 'Ik denk dat de SP.A een personeelsprobleem heeft'

Mark Elchardus is al vijf jaar op emeritaat bij de VUB, maar de bekendste socioloog van het land is nog altijd actief in binnen- en buitenland. Een nieuwe opdracht bij het Clingendaelinstituut in Den Haag wisselt hij af met vrije tribunes en tv-optredens. Ook al heet Elchardus 'de huisideoloog van de socialisten' te zijn, vorige week kreeg hij links Vlaanderen over zich heen omdat hij in Terzake de progressieve actievoerders aan het Maximiliaanpark (én vooral de politici en opiniemakers die hen steunden) wegzette als voorstanders van 'open grenzen'. En dat nadat Bart De Wever in De Morgen al had betoogd dat het kiezen is tussen open grenzen en onze sociale zekerheid. Op sociale media vertroetelden N-VA'ers Elchardus als was hij de nieuwe Etienne Vermeersch: een voormalig intellectueel icoon van links dat vandaag dicht aanleunt bij hun partijvoorzitter.

...