Socialistische vakbond houdt maandag stiptheidsactie tegen plannen Homans

Rond 10 uur zal het verkeer van en naar de haven van Zeebrugge aan een controle onderworpen worden. De 'gedupeerden' zullen uitleg krijgen over de redenen om actie te voeren. 'Het gaat onder andere over de totale afbouw van de ziekteverlofregeling voor statutairen', aldus algemeen secretaris Jan Van Wesemael. Daarnaast zou het voortaan bijvoorbeeld veel moeilijker zijn om statutair ambtenaar te worden.

Ambtenaren zouden in de toekomst ook veel sneller ontslagen kunnen worden. In principe gaan de onderhandelingen over de materie pas op 24 september van start. Voor de socialistische vakbond is het echter een doorn in het oog dat de plannen wel al werden aangekondigd in de pers. De reeks verwittingsacties ging eind juli van start met de bezetting van een sluis in Menen. De protestacties aan bruggen en sluizen werden enkele dagen later opgeschort door de aanhoudende hitte.