Sleurs versus Bracke: 'Matthias Diependaele bemiddelt bij N-VA Gent'

Sinds Siegfried Bracke in februari vorig jaar het lijsttrekkerschap aan Elke Sleurs moest laten, is het een groot vraagteken welke positie hij zal innemen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vorige maand raakte bekend dat Sleurs Bracke voor een ultimatum had geplaatst: de voorlaatste plaats, vlak boven Helga Stevens, of niets.

Bracke ambieert zelf de tweede plaats, na Sleurs, of de onderste, de lijstduwer. Die positie zou Bracke in Gent nog een laatste keer recht tegenover Daniël Termont positioneren, die voor het kartel SP.A-Groen lijstduwer zal zijn.

De nationale partijtop van N-VA is ervan overtuigd dat de lijst sterker is met de bekende Bracke als lijstduwer. De krant De Morgen schrijft dat N-VA nu Vlaams fractieleider Matthias Diependaele heeft gevraagd om te bemiddelen in de zaak.

'Het domste wat je vanop het nationale niveau kunt doen is lokale afdelingen een bepaalde keuze opdringen. Daar komen alleen maar problemen van. De lokale afdeling moet beslissen, met een helpende hand van ons', klinkt het op het nationaal partijhoofdkwartier.

Lang mag de beslissing niet meer op zich laten wachten, want ze overschaduwt het inhoudelijke programma van de Vlaams-nationalisten.