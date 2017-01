Slechts 1 op 3 enkelbanden in gebruik

Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Lorin Parys opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), en waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws berichten. Bij de Justitiehuizen wordt gezegd dat er een buffer nodig is voor enkelbanden die stuk zijn of verloren gaan.

Parys wijst erop dat er in België 1.399 veroordeelden op een enkelband wachten, en dat een enkelband de gemeenschap met 38 euro per dag veel minder kost dan een dag gevangenis (137 euro).

'Niet abnormaal'

"Die lijst met 1.399 namen is ook niet echt een wachtlijst", zegt woordvoerster van de Justitiehuizen Liesbeth Wyseur. "Die veroordeelden zullen tussen de komende twee weken en zes maanden allemaal hun enkelband krijgen. Hun data voor aansluiting liggen al vast." Volgens de woordvoerster is het immense verschil tussen de totale stock van enkelbanden en het aantal veroordeelden dat een enkelband draagt bovendien "niet abnormaal". "Die buffer is nodig omdat het materiaal geregeld op onderhoud moet, verloren kan gaan of beschadigd geraken", zegt ze. In 2016 gingen 111 enkelbanden stuk en moesten 1.170 anderen voor onderhoud of reparatie naar de hersteldienst. De overige 1.681 dienen als vervangtoestel.