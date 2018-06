Skepp bekroont onderzoek naar ex-Topdokter Van Gool

Maandag reikte Skepp, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale, in Wetteren hun Zesde Vijs uit. metdie onderscheiding eert de organisatie personen die zich verdienstelijk maken aan het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale.

Dit jaar koos Skepp voor De Standaard-journalisten Maxie Eckert en Mark Eeckhaut. Zij onderzochten een jaar lang het onverwachte vertrek van kinderkankerspecialist Stefaan Van Gool aan het UZ Leuven in 2015. In die periode genoot Van Gool bekendheid door zijn deelname aan de reeks Topdokters op VIER. Eckert en Eeckhaut brachten aan het licht dat er was geknoeid met klinische studies en dat hij ouders van kinderen met hersentumoren valse hoop gaf.

'Terwijl iedereen zich zat te vergapen op het wonderbaarlijke kunnen van de geneesheren die in Topdokters de revue passeerden, keken onze laureaten met een kritische blik naar de inhoud van hun beweringen', oordeelt de jury van Skepp.

Pdw-trofee

De Zesde Vijs wordt sinds 1996 uitgereikt en valt meestal te beurt aan journalisten, maar in 2014 won minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Mark Eeckhaut is de eerste persoon die de prijs voor de tweede keer wint. In 2004 kreeg hij die al voor zijn kritische berichtgeving over de zaak en het proces van Marc Dutroux.

Als winnaars van de Zesde Vijs ontvangen Eckert en Eeckhaut de pdw-trofee. Die is genoemd naar de iconische initialen van de in 2013 overleden journalist, televisiemaker en bezielend Skepp-lid Patrick De Witte.

Voor actrice Veerle Dobbelaere was dan weer de twijfelachtige eer weggelegd om samen met Nancy Steels de Skeptische Put in de wacht te slepen. Die prijs reikt Skepp uit aan personen 'die zich uitzonderlijk onkritisch opstellen en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd hebben begrepen'.

Dobbelaere is coach bij het bedrijf TalentTester van Nancy Steels. Volgens de jury 'bedachten zij een volledig nieuwe manier om rijk te worden door de carrières van mensen op een dwaalspoor te brengen door hun gezichten te analyseren'. Ondanks het gebruik van die pseudowetenschappelijke methode ontvangt het bedrijf subsidies via loopbaancheques van de Vlaamse Overheid.