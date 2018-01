Sirenenetwerk wordt stelselmatig ontmanteld

Sinds de ingebruikname van BE-Alert in juni 2017 werd het systeem al tien keer ingezet om de burgers te alarmeren bij verschillende noodsituaties. Tijdens maandelijkse tests zal de overheid de procedure en de technische werking nagaan. 'Tevens zijn de tests van BE-Alert een uitgelezen moment om mensen nogmaals op te roepen om zich te registreren op www.be-alert.be', klinkt het.

Vanaf 2018 zullen de alarmeringstesten mogelijk zijn elke eerste donderdag van de maand. Het aantal tests per jaar kunnen de steden en gemeenten zelf bepalen. De testberichten worden verzonden naar een honderdtal contactpersonen op (een deel van) het grondgebied. De tests zullen door de gemeenten voorafgaandelijk worden aangekondigd via diverse informatiekanalen. Op hetzelfde moment kan het Crisiscentrum een testbericht op grote schaal versturen naar alle gsm-toestellen die aanwezig zijn in geselecteerd gebied, ook dergelijke tests zullen voorafgaandelijk aangekondigd worden.

Momenteel staan er ook nog 570 elektronische sirenes rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen. Die sirenes zullen vanaf januari 2018 stelselmatig ontmanteld worden. De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk zullen in 2018 nog plaatsvinden, op 4 januari, 5 april, 5 juli en 4 oktober.

Vanaf 2019 zullen er geen tests van het sirenenetwerk meer gebeuren.