'Sinds N-VA bevoegd is voor fraudebestrijding, beperkt deze regering zich tot schone schijn'

Vorig jaar klopte minister Johan Van Overtveldt (N-VA) zich op de borst dat hij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) met 25% had versterkt. 100 inspecteurs extra. Te pas en te onpas herhaalt de N-VA minister dat. Het is de joker die hij bovenhaalt telkens er kritiek komt op fraudebestrijding. Nu blijkt dat dit hier niets van aan is. De BBI heeft de beloofde 100 extra inspecteurs niet gekregen, zo berichtte De Tijd.

Sinds N-VA de sleutels van de fraudebestrijding in handen heeft, beperkt deze regering zich tot schone schijn, gespekt met grootspraak. Maatregelen en plannen worden aangekondigd maar amper uitgevoerd. In de praktijk moeten we het met zoethoudertjes stellen. Zoals een boete van 6.250 euro voor het niet aangegeven van offshore-constructies waar doorgaans vele miljoenen achter verborgen gaan. Die boete is niet alleen belachelijk laag, maar nog schrijnender is dat ze nog geen enkele keer werd opgelegd.

De dramatische resultaten in grote dossiers legt de onwil van de regering om fraude te bestrijden pijnlijk bloot. Twee van de grootste fiscale schandalen van de afgelopen jaren, die wereldwijd weerklank kregen, zijn de LuxLeaks en de Panama Papers. De minister kondigde aan het allemaal te laten uitspitten. De onderste steen zou worden bovengehaald. Maar de LuxLeaks dossiers - waarbij grote multinationals goochelen met miljarden - leverden welgeteld 2,7 miljoen euro op. De Panama Papers leverden met amper 150.000 euro nog veel minder op. Maar wanneer topspeurder Karel Anthonissen dossiers ter waarde van 36 miljard euro fraudegeld aan het parket meldt, dan worden die prompt geseponeerd. En Anthonissen zelf werd op een zijspoor gezet.

Afkopen en amnestie

Het fraudebeleid van deze regering met voorop minister Van Overtveldt is er één van afkopen en amnestie voor grote fraudeurs. De fiscale amnestie die werd afgeschaft in 2013 werd opnieuw ingevoerd. En wie voor strafrechtelijk vervolgd wordt kan nog steeds een gevangenisstraf afkopen dankzij de afkoopwet. In de onderzoekscommissie Kazachgate wordt trouwens elke week duidelijker hoe die afkoopwet er op bestelling van de diamantsector kwam en hoe details zelfs werden onderhandeld met justitie, zelfs op verzoek van de minister van Justitie. Onbegrijpelijk.

Een doeltreffend fraudebeleid zet je op poten door volop te investeren in de BBI. Dat doe je door fraude te vermijden én hard aan te pakken in plaats van amnestie te verlenen aan grote fraudeurs. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat degene die wel hun belastingen betalen, er vandaag te veel betalen. Maar altijd dezelfde doen betalen, is uiteraard een pak makkelijker en eenvoudiger. Wat vandaag gebeurt is dan ook een sterk staaltje van cynisme en hypocrisie, gekruid met fake fraudebestrijding. De rode loper wordt uitgerold voor grote fraudeurs, terwijl een zieke een paar maanden inkomen verliest als sanctie wanneer hij twee keer (!) een zorgbijdrage niet heeft betaald. Wie zich afvraagt waarom zoveel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen, moet daar maar eens langs lopen de komende dagen.