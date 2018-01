'Sinds ik Spotify heb, heb ik al meer nieuwe muziek beluisterd dan in de rest van mijn leven'

Ik mag Amazon en Bol.com niet al te enthousiast aanraden. Die sites betalen hun medewerkers slecht, laten hen daar ook nog eens veel te hard voor werken, en van die algoritmes komt helemaal niks goeds. Maar Spotify? Mag ik u Spotify aanbevelen? Die app die - weliswaar op een heel aantal betreurenswaardige uitzonderingen na - alle muziek ter wereld verzamelt, en voor enkele euro's per maand zomaar ter beschikking stelt. Voor iemand als ik, die nog nooit in zijn leven een album of een film illegaal heeft gedownload, ging er een we...