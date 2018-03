Simon Mignolet over Liverpool en de Rode Duivels: 'Niemand zal kunnen zeggen dat ik niet klaar ben'

Volgende week verzamelen de Rode Duivels op het oefencentrum van Tubeke. Ze bereiden er de vriendschappelijke interland tegen Saudi-Arabië voor. De Saudi's plaatsten zich voor de Wereldbeker en zijn in principe een tegenstander om rekening mee te houden, al zien de bookmakers dat anders. Saudi-Arabië staat 1000 tegen 1 om wereldkampioen te worden. Slechts één land noteert even slecht: Panama, de eerste tegenstander van de Rode Duivels in Rusland. Derde slechtste, met 750 tegen 1, is Tunesië, ook al in de groep van België. De Rode Duivels hebben gunstig geloot voor de Wereldbeker van komende zomer, zoveel is zeker. Gokken op de Belgen levert trouwens 12 keer de inleg op. Alleen Duitsland, Brazilië, Frankrijk, Spanje en Argentinië doen beter.

