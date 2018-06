Sharen over alcohol op sociale media heeft langdurig effect op jongeren

Zeventig procent van de jongeren tussen 16 en 20 deelt minstens een keer per jaar iets over eigen alcoholgebruik, dat blijkt uit onderzoek bij duizend Vlaamse jongeren van de KU Leuven. De meeste jongeren delen in beperkte kring via WhatsApp, Snapchat of in groepen op Facebook. Toch deelt een op tien ook op hun publieke Facebookprofiel dronken selfies of filmpjes.

