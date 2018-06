'Sensueel met een zekere pudeur: dat is de leading lady van de barok'

Er zijn geen vaste regels bij het bezoeken van een tentoonstelling. Het kan gaan om pure belangstelling voor een kunstenaar of om het concept dat de curator kon uitwerken. Maar in alle gevallen is er de nieuwsgierigheid, de hoop tot ontdekking, het geloof om iets te leren en tenslotte de liefde voor de kunst. Wanneer dat allemaal samenvalt is voor de toeschouwer de tentoonstelling geslaagd en kan hij (zij) weer een tijdje verder in deze wat sombere wereld. Maar het valt niet zo vaak voor tot men, haast onverwacht, op een even onverwachte locatie een ontdekking doet die een lange tijd nawerkt. Dat gebeurt nu in het MAS in Antwerpen naar aanleiding van het barokjaar.

...