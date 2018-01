Seksueel misbruik bij artsen: weinig tot geen sancties

Vandaag worden klachten over sexual harassment van artsen ernstig en onpartijdig onderzocht, beklemtoont de Orde van Artsen. De tijd is voorbij dat artsen vlot het voordeel van de twijfel kregen. Dat blijkt trouwens al uit de naam van de Orde, die genderneutraal is geworden: de oude Orde van Geneesheren heet vandaag de Orde der Artsen. 'We onderhandelen volop met minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD)', zegt ondervoorzitter professor Michel Deneyer. 'De wettelijke basis van de Orde is nog altijd het Koninklijk Besluit 79 uit 1967. Die tekst ademt de mentaliteit van vijftig jaar geleden, toen een arts nog vrijwel onaantastbaar was. Transparantie was toen nog niet vereist. Vandaar dat wij nog altijd ve...